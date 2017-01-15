Внедорожник Nissan сбил маленькую девочку на остановке в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 января. Внедорожник сбил 10-летнюю девочку в Выборгском районе Петербурга. Об этом журналистам в воскресенье заявили сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Armada выехал на остановку общественного транспорта и сбил ребенка. Пострадавшую госпитализировали с легкими травмами.

Напомним, ранее стало известно о том, что два человека погибли в крупном дорожно-транспортном происшествии под Санкт-Петербургом.

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