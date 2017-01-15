Украинские диверсанты активизировались в Крыму — Патрушев

Севастополь, 15 января. Украинские спецслужбы наращивают диверсионно-террористическую деятельность на Крымском полуострове. Об этом сегодня сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам новой отрицательной тенденцией стала диверсионно-террористическая деятельность в Крыму, которую осуществляют спецслужбы из Украины. Он также подчеркнул. что российская сторона продолжит работу, которая направлена на укрепление контроля за приезжающими из стран с повышенной террористической активностью лицами.

Патрушев заверил, что серьезные усилия будут сконцентрированы на обеспечении безопасности грядущих в России международных и спортивных мероприятий.

Секретарь Совбеза России также отметил, что оперативные мероприятия позволяют сдерживать рост террористической угрозы на территории государства. Так, в минувшем году силовики выявили свыше 900 лиц, которые имеют отношение к терроризму.