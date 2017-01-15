FAN-TV Лента новостей
Украинские диверсанты активизировались в Крыму — Патрушев
Политика

Украинские диверсанты активизировались в Крыму — Патрушев

Сегодня 18:05
306

Украинские диверсанты активизировались в Крыму — Патрушев

Севастополь, 15 января. Украинские спецслужбы наращивают диверсионно-террористическую деятельность на Крымском полуострове. Об этом сегодня сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам новой отрицательной тенденцией стала диверсионно-террористическая деятельность в Крыму, которую осуществляют спецслужбы из Украины. Он также подчеркнул. что российская сторона продолжит работу, которая направлена на укрепление контроля за приезжающими из стран с повышенной террористической активностью лицами.

Патрушев заверил, что серьезные усилия будут сконцентрированы на обеспечении безопасности грядущих в России международных и спортивных мероприятий.

Секретарь Совбеза России также отметил, что оперативные мероприятия позволяют сдерживать рост террористической угрозы на территории государства. Так, в минувшем году силовики выявили свыше 900 лиц, которые имеют отношение к терроризму.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Сегодня 17:07
175

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

Сегодня 16:34
379

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

Сегодня 16:30
311

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
588

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

Сегодня 14:58
759
Показать еще
Прямая трансляция

Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня

18:39

Сирия: еще три населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня

18:36

ЦРУ попросило Трампа подумать о последствиях отмены антироссийских санкций

18:35

Создано приложение для просмотра фото лучших мест со всех уголков планеты

18:28

Пользователи соцсетей нашли связь между Путиным и слитой в Сеть серией «Шерлока»

18:23

Внедорожник Nissan сбил маленькую девочку на остановке в Петербурге

18:20

Спецслужбы пресекли попытки 900 террористов проникнуть в Россию

18:15

Украинские диверсанты активизировались в Крыму — Патрушев

18:05

Трамп рассказал, почему его ненавидят демократы

18:04

Песков рассказал, можно ли считать Тиллерсона другом России

18:02

Литва уточнила размер забора, которым отгородится от Калининграда

17:58

Элтон Джон, Бандерас и Киркоров зажгли на свадьбе внучки совладельца «Домодедово»

17:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня
Читать
Закрыть