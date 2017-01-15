Литва уточнила размер забора, которым отгородится от Калининграда

15 Января 2017 17:58 60

Вильнюс, 15 января. Руководитель службы охраны государственной границы Литвы Ренатас Пожела озвучил параметры заграждения, которое планируют власти страны установить на границе с Россией. Из всех российских территорий Литва граничит только с Калининградской областью.

«Наиболее проблемный участок границы с Калининградской областью составляет более 130 км. На ее сухопутных отрезках планируется постройка заграждения протяженностью 45 км, — заявил Пожела, уточнивший ранее прозвучавшую оценку главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса. — Это будет проволочный забор высотой около 2,5 метра с дополнительными средствами электронного контроля».

На строительство ограждения на границе с Калининградской областью в литовском бюджете выделено 3,6 млн евро. Согласно официальным заявлением, целью этой программы является укрепление системы безопасности и защита экономических интересов Литвы.

Напомним, ранее в прошлом году стало известно о скандале с деньгами, выделенными Киевом на постройку «системы заграждений» на некоторых участках границы с Россией. Результат многомиллионных затрат оказался столь мало впечатляющим, что послужил одной из причин отставки экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.