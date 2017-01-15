Элтон Джон, Бандерас и Киркоров зажгли на свадьбе внучки совладельца «Домодедово»

Лондон, 15 января. Мировые звезды выступили на свадьбе внучки совладельца московского аэропорта «Домодедово» Валерия Когана. Бомонд гулял в Лондоне. В числе приглашенных оказались Этон Джон, Марайя Кэри, Антонио Бандерас и многие другие.

По данным СМИ, торжество олигархи отмечали в фешенебельном отеле The Landmark London. Перед гостями выступили также Филипп Киркоров, оперная певица Анна Нетребко, певцы Игорь Николаев, Стас Михайлов, Лев Лещенко и Александр Серов. В числе гостей был режиссер Никита Михалков, юморист Владимир Винокур, телеведущие Яна Чурикова и Валдис Пельш.

Киркоров в своем Instagram похвастался, что его выступление объявлял Антонио Бандерас. «Дожил), мое выступление объявляет Антонио БАНДЕРОС» (орфография и пунктуация автора сохранены), — написал певец.

Нетребко заметила, что такие вечера в жизни бывают нечасто. А по словам Игоря Николаева, оперняа дива со своим мужем «зажигали» под его песни «Выпьем за любовь» и «Такси».

Отметим, что выступление Элтона Джона на таких праздниках, по данным ряда таблоидов, оценивается в три млн евро, Мэрайи Кэри в два млн евро, приглашение Бандераса обойдется в сумму от 500 тысяч до миллиона евро, а Киркорова – в 150 тыс. евро, примерно столько же стоит и выступление Стаса Михайлова.

A photo posted by Инна Михайлова (@inamikhaylova) on Jan 14, 2017 at 5:25pm PST

A video posted by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jan 14, 2017 at 11:54pm PST