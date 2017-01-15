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Трамп рассказал, почему его ненавидят демократы
Политика

Трамп рассказал, почему его ненавидят демократы

Сегодня 18:04
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Трамп рассказал, почему его ненавидят демократы

Вашингтон, 15 января. Представители Демократической партии США недовольны тем фактом, что множество сторонников действующего президента страны Барака Обамы проголосовали за представителя Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом в воскресенье рассказал сам избранный президент Соединенных Штатов Америки.

«С тем количеством рабочих мест, которые я верну нашей нации, это число только увеличится», — подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщало агентство НСН, Москва и Вашингтон пока не ведут переговоры, посвященные организации встречи между новым президентом США Дональдом Трампом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Читайте по теме: Народ против Трампа: в США началась неделя протестов против инаугурации

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Алексей Громов
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