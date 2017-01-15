Спецслужбы пресекли попытки 900 террористов проникнуть в Россию

15 Января 2017 18:15 43

Москва, 15 января. Российские спецслужбы выявили в 2016 году более 900 экстремистов, которые пытались проникнуть из-за рубежа на территорию России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В целом проводимые оперативные мероприятия позволяли эффективно и своевременно пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов из зон боевых действий», — сказал Николай Патрушев.

В минувшем году российские спецслужбы таким образом выявили более 900 лиц, причастных к терроризму, отметив Патрушев в интервью «Российской газете». Патрушев признал, что есть проблема законспирированных ячеек международных террористических организаций, действующих на территории России, выдавая себя за мусульманские общины. Россия продолжит работу, направленную на усиленный контроль за лицами, прибывающими из стран с повышенной террористической активностью.