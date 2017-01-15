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Боевикам ИГИЛ из Дании перестали платить пособие по безработице
Политика

Боевикам ИГИЛ из Дании перестали платить пособие по безработице

Сегодня 17:41
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Боевикам ИГИЛ из Дании перестали платить пособие по безработице

Копенгаген, 15 января. В рамках своей новой государственной инициативы по борьбе с терроризмом Дания намерена перестать выплачивать пособие по безработице гражданам страны, оказавшимся в рядах боевиков ИГИЛ. Более того, глава министерства труда Дании Лунд Поулсен потребовал, чтобы террористы выплатили правительству Дании несправедливо полученные 672 тысячи датских крон (примерно 91 тысяча долларов).

На декабрь 2016 года было известно 34 боевика «Исламского государства» из Дании, которые продолжали получать от датского правительства пособие по безработице, воюя на стороне террористов в Сирии и Ираке. Как оказалось, на протяжении долгих лет, в течение которых международное сообщество противостоит крупнейшей террористической группировке, Дания финансировала путешествие боевиков-новобранцев на Ближний Восток и продолжала поддерживать их там деньгами. Общее количество боевиков ИГИЛ из Дании оценивается разведкой в 135 человек.

«Наконец, мы можем остановить иностранных боевиков, которые оплачивают свое путешествие в Сирию из общественных денег, — передает агентство Ritzau слова главы министерства труда Дании. — Мы должны защитить уязвимых молодых людей от дальнейшей радикализации и поддержки злобной идеологии террористических организаций».

Кроме того, в рамках датской инициативы будет криминализовано «распространение террористической пропаганды» — которое, вероятно, ранее на территории Дании было законным, как и организацию Интернет-сайтов с видеозаписями массовых казней, совершаемых ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда).

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