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Видео «улетающего» после удара шведского боксера судьи выложили в Сеть
Весь мир

Видео «улетающего» после удара шведского боксера судьи выложили в Сеть

Сегодня 17:44
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Видео «улетающего» после удара шведского боксера судьи выложили в Сеть

Нью-Йорк, 15 января. Накануне в Нью-Йорке состоялся боксерский вечер, главным боем которого стал поединок чемпиона мира Баду Джека и британца Джеймса Дигейла. По итогам 12 раундов никто из спортсменов не сумел одержать победу — судьи зафиксировали ничейный исход.

Но запомнился это поединок другим событием. В ходе боя шведский спортсмен Джек не нарочно ударил не британского оппонента, а рефери Артура Мерканте-младшего, в результате чего рефери сам чуть не ушел в нокаут. После удара ноги арбитра подкосились, и он начал падать.

33-летний швед вовремя помог рефери и извинился за нечаянный удар. Впрочем, британскому боксеру также досталось — у спортсмена лопнула барабанная перепонка, а также он лишился несколько зубов.

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Дана Балан
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