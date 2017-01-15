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Разведенка Бузова утешила обманутого невестой Воробьева
Общество

Разведенка Бузова утешила обманутого невестой Воробьева

Сегодня 17:26
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Разведенка Бузова утешила обманутого невестой Воробьева

Москва, 15 января. Телеведущая Ольга Бузова, переживающая разрыв с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым, утешила певца Алексея Воробьева, заявившего о расставании со своей девушкой.

По его словам, возлюбленная изменила ему. О трагедии в личной жизни Воробьев сообщил в своем Instagram. Одной из первых скандальную новость прокомментировала Бузова. Она заявила, что предательство нельзя прощать,  а люди которые хоть раз пошли на это, обязательно повторят эту ошибку. 

«Предавший один раз – предаст еще. Это люди такие. Предатели. Поэтому хорошо, что ты узнал», — написала она в комментариях к посту Воробьева. Тот тут же ответил девушке: «Ты понимаешь, о чем я».

При этом певец грубо отреагировал на комментарии пользователей, посчитавших, что ему не стоило делиться подробностями своей личной жизни. «А это для всех моралистов, которые решили, что не стоит выставлять жизнь «на показ». Это моя жизнь и мой <...> Инстаграмм», — написал он, используя в записи нецензурную лексику.  

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Алексей Громов
#ольга бузова #алексей воробьев
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