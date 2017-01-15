Авантюры Обамы привели к разгулу международного терроризма — Патрушев

Москва, 15 января. Современный разгул международного терроризма как в странах Ближнего Востока, так и по всему миру является прямым результатом деятельности администрации уходящего в отставку президента США Барака Обамы. По оценке секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева, именно авантюры администрации Обамы привели к невиданному размаху международного терроризма.

«Недружественные, противоречащие международному праву действия фактически привели к разгулу терроризма, усилению суннитско-шиитского и в целом цивилизационного разлома, а также гуманитарным катастрофам в отдельно взятых государствах и регионах, — заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что основой политики уходящей в отставку администрации США было сохранение доминирующей роли на международной арене — в противовес формированию международного многополярного мироустройства. В противовес США, отметил Патрушев, вмешиваясь в военные действия в Сирии Россия с самого начала планировала действия, направленные на восстановление нормальной жизни в стране.

Напомним, ранее Патрушев заявил об усилении хакерских атак на российские базы данных.