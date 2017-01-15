Песков: Россия не винит Обаму с США в атаках на сайт Путина

15 Января 2017 17:41 55

Москва, 15 января. Российская Федерация, невзирая на частые попытки взлома сайта администрации президента России с территории США, не выдвигает обвинения Вашингтону во взломе российских серверов. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что они находятся в здании администрации президента России, а по соседству находится центральный офис сайта главы российского государства. По словам Пескова, данный сайт подвергается атакам хакеров сотни, а иногда и тысячи раз ежедневно. Какое-то число этих хакеров атакует сайт с территории США, а также с территории Китая и Индии, пытаются его взломать и хакеры из Европы.

Тем не менее, российская сторона не говорит, что эти кибератаки заказаны Бараком Обамой.