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Германия пытается спасти Израиль и Палестину от эскалации конфликта
Политика

Германия пытается спасти Израиль и Палестину от эскалации конфликта

Сегодня 17:30
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Германия пытается спасти Израиль и Палестину от эскалации конфликта

Париж, 15 января. Немецкую сторону беспокоит угроза эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как считает политик, 2017 год станет решающим для всего региона. Поэтому он возлагает большие надежды на конференцию в Париже, которая посвящена палестино-израильскому диалогу.

Напомним, ранее стало известно о том, что председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отказался приезжать в Париж, раскритиковав инициативу французской стороны.

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