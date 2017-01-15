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 Названы причины «яичной атаки» на торгпредство РФ в Вильнюсе
Весь мир

 Названы причины «яичной атаки» на торгпредство РФ в Вильнюсе

Сегодня 17:13
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 Названы причины «яичной атаки» на торгпредство РФ в Вильнюсе
Вильнюс, 15 января. Стало известно, почему хулиганы забросали яйцами российское торговое представительство в Вильнюсе.

Полиция Латвии пришла к выводу, что атака никак не была связана с политикой. Эта версия исключена. По мнению правоохранителей, которые ведут расследование инцидента, случившееся является всего лишь обычным хулиганством.

Полицейские также уточнили, что личности всех участников «яичной атаки» установлены, уточняют местные СМИ. При этом ранее появлялись версии, что торгпредство РФ забросали яйцами после сообщений о строительстве стены между странами. На постройку стены правительство прибалтийской страны уже якобы заложило средства в бюджет.

 

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Ярослава Замысловатова
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