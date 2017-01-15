Ленинградский рынок в Москве эвакуировали из-за бомбы

Москва, 15 января. Около трехсот человек были эвакуированы с московского Ленинградского рынка после того как неизвестный предупредил о бомбе, якобы заложенной на территории рыночного комплекса. Анонимный телефонный террорист позвонил на телефон «02».

«После звонка на «02» с угрозой взрыва с Ленинградского рынка на улице Часовая эвакуированы около 300 человек, идет проверка помещений», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Эвакуированы работающие на рынке торговцы, персонал и посетители. Проверка на рынке продолжается.