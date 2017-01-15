Песков рассказал, можно ли считать Тиллерсона другом России

Москва, 15 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона «жестким, но конструктивным». Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Он жесткий. Он очень требовательный. Он до последнего будет настаивать на своих интересах и он будет крайне настойчив, продвигая свою позицию, но он готов выслушать ваши аргументы», — охарактеризовал Тиллерсона пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, в умении выслушать аргументы оппонента заключается главная конструктивная черта характера Тиллерсона. Журналисты попросили пресс-секретаря президента России ответить на вопрос, считает ли Россия Тиллерсона своим другом. Песков в ответ процитировал бывшего премьер-министра Великобритании лорда Палмерстона, заметив, что у любого государства нет неизменных друзей, но есть неизменные интересы.

Отметим, что кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря еще должна получить одобрение в сенате.