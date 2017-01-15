Мистические грифоны с Банковского моста в Петербурге лишились золотых крыльев. ФАН-ТВ

Грифоны с Банковского моста в Санкт-Петербурге впервые покинут насиженное место. Корреспондент ФАН-ТВ наблюдает, как специалисты готовят монументы к транспортировке и увозят легендарные скульптуры на демонтаж по частям. Сначала с грифонов снимут крылья, а уже через несколько дней с постамента уберут и сами статуи. Четыре мистические скульптуры невероятной красоты вернутся на отреставрированный Банковский мост к началу Чемпионата мира по футболу–2018. И только после этого петербуржцы и гости столицы, как в старые добрые времена, смогут поделиться с грифоном монеткой, положив ее у лапы одной из скульптур для исполнения самого сокровенного желания. Мы узнали из первых уст, как будет протекать реставрация, и что представляет собой обнаруженный в скульптурах клад.

О том, как будут проходить реставрационные работы, и в чем основная сложность демонтажа грифонов, ФАН-ТВ рассказал исполнительный директор компании ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» Андрей Марков: «Основная сложность в том, что это очень знаковый объект, и он находится под наблюдением различных комиссий, ведомств и специалистов. Очень сложным оказалось то, что 200 лет их никто не трогал, и правдивых чертежей о том, как и что там сделано, у нас не оказалось – ни в архивах, нигде, поэтому пришлось провести обследование. Сам по себе грифон – это просто крышка: очень красивая, тяжелая… И нам нужно было понять: эти крышки тела грифона, которые делятся на две составляющие, – они приварены, присверлены, прикручены? И как нам их разъединить? Мы убрали силикон, расчистили швы, смогли забраться вовнутрь большой камерой (эндоскопом) и поняли, что он скреплен такими большими шпильками. Дальше мы посмотрели, что шпильки не цепляются за раму моста, они не присверлены. Соответственно, мы можем ее высверлить и толкать в другую сторону. И когда она выпадет, тогда две половинки станут свободными».

Грифоны подтверждают свою репутацию таинственных и мистических существ и не перестают удивлять петербуржцев: не так давно реставраторы проверили их с помощью специальной экспертной камеры с зондом. В ходе осмотра внутри статуй был обнаружен своеобразный клад – монеты и записки. Однако сейчас трудно сказать, кто их там оставил – туристы или создатели. Эксперты исследуют таинственную находку только после демонтажа грифонов с моста.

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Несмотря на то, что петербургские СМИ наперебой трубили об обнаружении клада, Андрей Марков уверен, что никакой ценности эта находка не несет:

– Туда кидают монетки, думая, что станут богатыми, – это первое. Туда эти замечательные ребята, учащиеся в Государственном экономическом университете, кидают пятерочки, думая, что тоже будет все хорошо, – показывает рестравратор на стоящий по соседству Финэк. – Туда дамы тоже засовывают записочки. Вот, например такая: «Хочу срочнейше мужчину, который будет меня уважать, любить и содержать». «Содержать» подчеркнуто – это самое важное для этой дамы. Она завернула всё это в сто рублей и засунула туда и сейчас ждет.

– Куда переедут грифоны? Кто будет заниматься их реставрацией?

– Реставрировать будем мы у нас на площадке. Это называется «первый этап – противоаварийные работы»: мы снимаем их, привозим к себе, видим их изнутри и снаружи в тепле. Всё это сдаем на анализы, понимаем, что с ними происходит, просвечиваем их, и на основании полученных данных мы будем писать методику реставрации. Потом будем ее передавать специалистам, которые будут ее смотреть, считать и принимать решения, правильно ли мы принимаем какие-то методы реставрации, утверждать ее, и только после этого мы приступим к реставрации.

– Когда жители и гости нашего города смогут вновь загадать желания у грифонов?

– Здесь всё немножко зависит не только от нас, потому что мы занимаемся реставрацией грифонов, но, насколько я понимаю, сам мост также сейчас встанет на обследование, и будет принято решение по его реконструкции либо реставрации. Мы свою работу выполним за этот год, и у нас всё будет готово где-то в мае-июне. Я приглашаю вас к нам в мастерскую: мы уже что-то почистим, что-то начнем реставрировать, и к концу года они будут абсолютно готовы.

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