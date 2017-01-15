Музыка жить и строить помогает: составлен список песен для удачного начала года

Нью-Йорк, 15 января. Американский таблоид Billboard составил рейтинг музыкальных композиций, которые помогут благополучно начать этот год.

Как стало известно, в список лучших, по мнению издания, вошли композиции американских поп-исполнительниц Кэти Перри и Бритни Спирс, великих The Beatles, американской группы OneRepublic, ирландского рок-коллектива U2 и других музыкантов. Весь список можно найти на «Яндекс.Музыке».

Напомним, в конце декабря поисковик «Яндекс» составил список самых востребованных запросов россиян в минувшем году. Оказалось, что песней «Лабутены» интересуются больше, чем новыми iPhone, а выборы американского лидера интереснее допингового скандала и авиакатастроф.