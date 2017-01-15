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Боевик ИГ стал «персоной недели» по версии телеканала Al Jazeera
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Боевик ИГ стал «персоной недели» по версии телеканала Al Jazeera

Сегодня 17:10
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Боевик ИГ стал «персоной недели» по версии телеканала Al Jazeera

Доха, 15 января. Зрители телеканала Al Jazeera выбрала «персоной недели» террориста Фади аль-Канбара, который совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме.

Согласно предварительной информации, сторонник так называемого «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, деятельность организации запрещена в России) получил 77% голосов.

Напомним, в результате теракта в Иерусалиме погибли четверо израильских военнослужащих. Еще около 10 человек получили ранения и травмы. Непосредственно сам боевик был ликвидирован.

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