Боевик ИГ стал «персоной недели» по версии телеканала Al Jazeera

Доха, 15 января. Зрители телеканала Al Jazeera выбрала «персоной недели» террориста Фади аль-Канбара, который совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме.

Согласно предварительной информации, сторонник так называемого «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, деятельность организации запрещена в России) получил 77% голосов.

Напомним, в результате теракта в Иерусалиме погибли четверо израильских военнослужащих. Еще около 10 человек получили ранения и травмы. Непосредственно сам боевик был ликвидирован.

Читайте по теме: Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре