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Охлобыстин объяснил, почему не будет смотреть слитый в Сеть эпизод «Шерлока»
Общество

Охлобыстин объяснил, почему не будет смотреть слитый в Сеть эпизод «Шерлока»

Сегодня 17:01
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Охлобыстин объяснил, почему не будет смотреть слитый в Сеть эпизод «Шерлока»

Москва, 15 января. Последний эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» в русской озвучке оказался слит в Сеть раньше премьеры на ТВ. Создатели сериала уже обратились к поклонникам с просьбой не распространять нелегальную копию и дождаться выхода официальной версии, а тех, кто уже посмотрел эпизод, — воздержаться от спойлеров. Поддержал официальный выход финального эпизода и российский актер и режиссер Иван Охлобыстин.

В Twitter Охлобыстин пообещал, что не будет смотреть пиратского «Шерлока». 

«Принципиально не стану смотреть «слив» Шерлока до официальной премьеры и призываю всех своих друзей так же поддержать», — написал он. Сообщение Охлобыстин сопроводил хэштегом #делочести. 

Ранее создатели сериала обратились к русским зрителям, уже посмотревшим слитую серию, с просьбой воздержаться от спойлеров. «До этого момента у вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. У нас почти получилось», — написали в Twitter они. 

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Владимир Багров
#иван охлобыстин
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