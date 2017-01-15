Шестерых пособников ИГ с оборудованием для бомб поймали в Малайзии



Куала-Лумпур, 15 января. Шестерых предполагаемых членов «Исламского государства» (ИГ) задержали в Малайзии с оборудованием для изготовления самодельных бомб. Об этом заявил начальник полиции султаната Келантан Рахман Исмаил.

Информацию о возможных пособниках ИГ силовики получили «от общественности», уточнил он. Возраст задержанных, по его словам, составляет от 30 до 40 лет. Всех арестовали в их домах. У одного из мужчин изъяли оборудование для изготовления самодельных бомб.

«Существует подозрение, что все они являются активными членами ИГ», — заявил Исмаил. Сейчас правоохранители ведут расследование, пишет «Газета.ру» со ссылкой на New Straits Times.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России по решению Верховного суда РФ.