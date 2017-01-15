FAN-TV Лента новостей
Патрушев о курсе Трампа в отношении РФ: Мы не питаем иллюзий
Политика

Патрушев о курсе Трампа в отношении РФ: Мы не питаем иллюзий

Сегодня 16:48
32

Патрушев о курсе Трампа в отношении РФ: Мы не питаем иллюзий

Москва, 15 января. У российской стороны нет иллюзий относительно снижения давления со стороны США с приходом к власти нового президента — Дональда Трампа. Для восстановления отношений с Америкой необходима длительная кропотливая работа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 

Патрушев отметил, что в последние годы имело место ухудшение отношений между Россией и США, так что принципиальных изменений с избранием Трампа ждать не стоит. 

«Иллюзий относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания России мы не питаем», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете»

Для восстановления отношений потребуется «последовательная и кропотливая работа» по всем направлениям, в том числе по тем, сотрудничество по которым было ранее свернуто. 

«Мы к такой работе готовы; разумеется, на основе равноправия и взаимоуважения», — заверил Патрушев.

комментарии
Владимир Багров
#дональд трамп #николай патрушев
Новости партнеров
Эксклюзив

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

Сегодня 16:34
84

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

Сегодня 16:30
77

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
236

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

Сегодня 14:58
494

Мобильная помощь: в Алеппо заработал новый российский госпиталь

Сегодня 14:52
145
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Экс-генсек ООН выступил за размещение американской системы ПРО в Южной Корее

16:50

Патрушев о курсе Трампа в отношении РФ: Мы не питаем иллюзий

16:48

Песков прокомментировал слухи о встрече Путина и Трампа в Рейкьявике

16:47

Сирия: особо опасный главарь ИГ из Малайзии уничтожен в Ракке

16:47

Telegraph объяснила читателям, почему следующий отпуск нужно провести в России

16:41

Нацгвардия Украины обиделась на командира полка «Азов» за обвинения в сепаратизме

16:37

МГУ объявил о первом наборе «космических»​ магистров

16:36

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

16:34

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

16:30

Глава Сербии назвал инцидент с белградским поездом судорогами уходящей администрации США

16:24

Лукашенко избавит Евросоюз от беженцев из Сирии и Украины

16:20

Патрушев: Россия знает о сотрудничестве некоторых стран с террористами

16:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Экс-генсек ООН выступил за размещение американской системы ПРО в Южной Корее
Читать
Закрыть