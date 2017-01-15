Патрушев о курсе Трампа в отношении РФ: Мы не питаем иллюзий

Москва, 15 января. У российской стороны нет иллюзий относительно снижения давления со стороны США с приходом к власти нового президента — Дональда Трампа. Для восстановления отношений с Америкой необходима длительная кропотливая работа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев отметил, что в последние годы имело место ухудшение отношений между Россией и США, так что принципиальных изменений с избранием Трампа ждать не стоит.

«Иллюзий относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания России мы не питаем», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

Для восстановления отношений потребуется «последовательная и кропотливая работа» по всем направлениям, в том числе по тем, сотрудничество по которым было ранее свернуто.

«Мы к такой работе готовы; разумеется, на основе равноправия и взаимоуважения», — заверил Патрушев.