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Политика

Экс-генсек ООН выступил за размещение американской системы ПРО в Южной Корее

15 Января 2017 16:50
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Экс-генсек ООН выступил за размещение американской системы ПРО в Южной Корее

Сеул, 15 января. Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун поддерживает размещение на территории Южной Кореи американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

«Это развертывание предпринимается в оборонительных целях и против КНДР, которая упорно разрабатывает ядерное оружие и баллистические ракеты», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Эштон Картер раскритиковал ядерную программу Корейской Народно-Демократической Республики.

Читайте по теме: Игра с огнем: как Сеул дает КНДР повод для начала войны

Василий Съедин

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