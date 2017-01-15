Сирия: особо опасный главарь ИГ из Малайзии уничтожен в Ракке

15 Января 2017 16:47 44

Сингапур, 15 января. Один из полевых командиров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), выходец из Малайзии Зайнури Камарудин был уничтожен в сирийском городе Ракка при авиаударе, сообщил в интервью телеканалу «Чэннел ньюз эйша» первый помощник руководителя антитеррористического управления полиции Малайзии Аюб Хан Мидин.

«Согласно полученным разведывательным данным, во время удара правительственной авиации по городу Ракка на севере Сирии 13 января были уничтожены трое подданных Малайзии, воевавших на стороне ИГ. Среди них оказался и 50-летний Зайнури Камарудин», — заявил представитель правоохранительных органов королевства.

Уничтоженный особо опасный боевик возглавлял отряд «Катибах Нусантара», в рядах которого были выходцы из Индонезии, Малайзии, а также Филиппин. Полевой командир вербовал также новых членов ИГ, для которых родным языком был бахаса. Террористы общались через соцсети, полевой командир отвечал за транспортировку в Сирию новых членов ИГ из Юго-Восточной Азии.

О боевике заговорили, когда спецслужбам Малайзии попалось видео, на котором террорист публично сжигает свой паспорт и провозглашает священную войну правительству Малайзии.