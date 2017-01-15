Выстрелом из макарова прапорщик спас машину Росгвардии в Петербурге от грабежа

Санкт-Петербург, 15 июня. В воскресенье сотрудник вневедомственной охраны, входящей в состав Росгвардии, сумел разогнать хулиганов, решивших разгромить оставленную без присмотра машину Росгвардии. Выстрелом из пистолета Макарова прапорщик обратил в бегство правонарушителей.

Отряд вневедомственной охраны на двух машинах прибыл около двух часов ночи в воскресенье к дому 30/32 по Малому проспекту Васильевского острова. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что двери квартиры вскрыты, а внутри никого нет. Поставив охрану у квартиры, они начали проверять парадные, чердак и подвал дома в поисках затаившихся взломщиков.

В это время проходившая мимо компания из шести человек обратила внимание на пустующие автомобили Росгвардии. Движимые хулиганскими чувствами, они принялись ломать внешние детали машины, и успели оторвать госномер и громкоговоритель, прежде чем подоспел прапорщик, заметивший их из второй машины. Выстрел пистолета Макарова в воздух заставил хулиганов спасаться бегством. Прапорщик смог догнать и задержать одного из правонарушителей.