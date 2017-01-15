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Политика

Песков прокомментировал слухи о встрече Путина и Трампа в Рейкьявике

15 Января 2017 16:47
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Песков прокомментировал слухи о встрече Путина и Трампа в Рейкьявике

Москва, 15 января. Переговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ведется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Пока никаких переговоров о встрече нет», — сообщил Песков. 

Ранее появилась информация о том, что Путин и Трамп могут встретиться в Рейкьявике. Посольство РФ в Лондоне назвало эти слухи ерундой; впоследствии поступило опровержение этой информации от российского представителя Дональда Трампа. 

Владимир Багров

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