МГУ объявил о первом наборе «космических»​ магистров

Москва, 15 января. Первый набор магистрантов на Космический факультет Московского государственного университета начнется в 2017 году. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Приоритетными предметами на факультете будут математика, биология, астрономия, химия. Первых магистрантов наберут уже к сентябрю этого года, уточнил он. По словам Садовничего, скорее всего, это будет 1–2 группы.

Кроме того, ректор университета сообщил, что в этом в году конкурс в университет ожидается не меньше 7 человек на место. Кроме того, он отметил, что всем абитуриентам придется сдавать дополнительный письменный экзамен, который оценят по 100-балльной системе.

«МГУ официально перешел на шестилетнее обучение. У нас открыта, так называемая интегрированная магистратура, когда студент отучившись, допустим, на почвоведении четыре года, идет в интегрированную магистратуру по своей специальности. 92 процента наших студентов идут в интегрированную магистратуру», — рассказал Садовничий, выступая на Дне открытых дверей в МГУ.