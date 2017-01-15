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МГУ объявил о первом наборе «космических»​ магистров
Общество

МГУ объявил о первом наборе «космических»​ магистров

Сегодня 16:36
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МГУ объявил о первом наборе «космических»​ магистров

Москва, 15 января. Первый набор магистрантов на Космический факультет Московского государственного университета начнется в 2017 году. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Приоритетными предметами на факультете будут математика, биология, астрономия, химия. Первых магистрантов наберут уже к сентябрю этого года, уточнил он. По словам Садовничего, скорее всего, это будет 1–2 группы. 

Кроме того, ректор университета сообщил, что в этом в году конкурс  в университет ожидается не меньше 7 человек на место. Кроме того, он отметил, что всем абитуриентам придется сдавать дополнительный письменный экзамен, который оценят по 100-балльной системе. 

«МГУ официально перешел на шестилетнее обучение. У нас открыта, так называемая интегрированная магистратура, когда студент отучившись, допустим, на почвоведении четыре года, идет в интегрированную магистратуру по своей специальности. 92 процента наших студентов идут в интегрированную магистратуру»,  — рассказал Садовничий, выступая на Дне открытых дверей в МГУ.

 

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Ярослава Замысловатова
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