Лондон, 15 января. Журналисты ежедневной британской газеты The Telegraph Бен Росс, Ник Тренд и Хью Моррис рассказали своим читателям, почему следующий отпуск им необходимо провести в российской стране.

По словам британских журналистов, одна из ключевых причин необходимой поездки в Российскую Федерацию в этом году — это вековая годовщина двух русских революций. Как рассказал Ник Тренд, Великобритания разделяет с Москвой крайне сильное культурное наследие. Он подчеркнул, что Россия — восхитительное место, которое нужно исследовать для восстановления данных связей.

Журналист Хью Моррис добавил, что на нашей планете имеется не так много мест, в которые можно приехать и ощутить на себе неимоверные изменения, которые претерпела страна как в XXI, так и в XX веках.