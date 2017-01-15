Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

Сирийские военные считают, что затишье на западных окраинах Алеппо будет долгим. К такому же выводу пришли и корреспонденты Федерального агентства новостей, посетившие позиции САА и Республиканской гвардии САР, в районе так называемого Нового Алеппо.

Высота, на которой расположен комплекс военного исследовательского центра, еще месяц назад был одним из самых горячих участков «окраинного фронта». Постоянные атаки боевиков на невыгодном для САА изгибе фронтовой линии севернее квартала Хамаданийе продолжались и после окончательной зачистки восточных кварталов. Надо полагать, боевики группировки «Нуреддин аз-Зинки» действовали согласно сформировавшейся за полтора года традиции синхронных атак с западного и восточного направления, преследовавших цель ликвидации узкого перешейка в районе Салах ад-Дин, контролируемого правительственными войсками.

Сирийские военные полагают, что атаки с западного направления, продолжавшиеся почти полторы недели после ликвидации террористов в восточных кварталах, имели своеобразный «агитационный характер». Исламисты пытались, с одной стороны, продемонстрировать свою решимость в оказании поддержки окруженным группировкам, а с другой стороны, показать всему миру, что сообщения об окончательной ликвидации боевиков в восточном котле — не более, чем «выдумки продажной сирийской прессы и ее сателлитов». Впрочем, ни одно из локальных декабрьских наступлений успехом не увенчалось.

Высота рядом с исследовательским центром, контролируемая сирийскими гвардейцами, была и остается неприступной крепостью. Сразу после Рождества исламисты оставили какие-либо попытки расширить так называемый «карман» на границе Нового Алеппо и перешли в режим вялых перестрелок. Как бы то ни было, западное и северо-западное направление не рассматриваются сирийскими офицерами в качестве напряженных участков фронта. Несмотря на большое количество сил террористов, сконцентрированных северо-западнее Алеппо, почти все участники конфликта понимают, что без соответствующего распоряжения турецких «партнеров» исламисты в атаку не пойдут.

Наименее надежным в настоящий момент по-прежнему считается южный участок в районе военных училищ. Несмотря на то, что боевики «Ахрар аш-Щам» были отброшены на 3-3,5 километра к югу и юго-западу от некогда занимаемых ими позиций, трасса, проходящая между цементным заводом и училищами подвергается периодическим обстрелам из САУ и минометов.