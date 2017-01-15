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Нацгвардия Украины обиделась на командира полка «Азов» за обвинения в сепаратизме
Украина

Нацгвардия Украины обиделась на командира полка «Азов» за обвинения в сепаратизме

Сегодня 16:37
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Нацгвардия Украины обиделась на командира полка «Азов»

Киев, 15 января. Нацгвардия Украины потребовала от Генпрокуратуры и СБУ проверить высказывания командира полка «Азов» Андрея Билецкого, который обвинил руководство ведомства в «коррупции и сепаратизме».

«Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность», — отметили официальные представители Национальной гвардии страны.

Напомним, ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин попросил СБУ возбудить уголовное дело в отношении главы государства Петра Порошенко.

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