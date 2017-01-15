Глава Сербии назвал инцидент с белградским поездом судорогами уходящей администрации США

Белград, 15 января. Президент Сербии Томислав Николич после заседания Совета безопасности заявил, что инцидент с белградским поездом, который вернули от границы с Косово из-за угрозы нападения со стороны косовских албанцев, является судорогами уходящей американской администрации.

«Хотя мы старались не показать этого, вчера мы были на грани столкновения», — заявил президент. Сербия в связи с этим более не пропустит на свою территорию ни одного албанца.

Николич пригрозил, что в ответ Сербия не пропустит через свою территорию ни одного албанца, которые тысячами пересекают страну на автобусах по пути в страны ЕС. «Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?» — подчеркнул лидер Сербии. Николич требует, чтобы ЕС прокомментировал заявления так называемого премьера Косово Исы Мустафы, что вчерашние действия албанцев были согласованы с ЕС.

14 января, косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград — Косовска — Митровица, готовили на него нападение. Поезд развернули из соображений безопасности.