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Патрушев: Россия знает о сотрудничестве некоторых стран с террористами
Политика

Патрушев: Россия знает о сотрудничестве некоторых стран с террористами

Сегодня 16:19
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Патрушев: Россия знает о сотрудничестве некоторых стран с террористами

Москва, 15 января. У российской стороны есть информация о сотрудничестве ряда стран с террористами, в том числе о при закупках у них нефти. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. 

Патрушев отметил, что в распоряжении Совбеза в последнее время все чаще оказываются подтверждения сотрудничества отдельных государств и компаний, в том числе транснациональных, с террористами. 

«Речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у террористов, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение разрешений на производство и транспортировку товаров на контролируемых ими территориях», — уточнил Патрушев в интервью «Российской газете»

Секретарь Совбеза подчеркнул, что пресекать подобную практику — задача всех стран, которые ведут борьбу с терроризмом. 

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Владимир Багров
#николай патрушев
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