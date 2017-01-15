Патрушев: Россия знает о сотрудничестве некоторых стран с террористами

Москва, 15 января. У российской стороны есть информация о сотрудничестве ряда стран с террористами, в том числе о при закупках у них нефти. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Патрушев отметил, что в распоряжении Совбеза в последнее время все чаще оказываются подтверждения сотрудничества отдельных государств и компаний, в том числе транснациональных, с террористами.

«Речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у террористов, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение разрешений на производство и транспортировку товаров на контролируемых ими территориях», — уточнил Патрушев в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что пресекать подобную практику — задача всех стран, которые ведут борьбу с терроризмом.