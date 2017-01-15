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The show is over: один из старейших цирков планеты закроется в США
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The show is over: один из старейших цирков планеты закроется в США

Сегодня 16:09
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The show is over: один из старейших цирков планеты закроется в США

Вашингтон, 15 января. Один из старейших цирков планеты Ringling Brothers and Barnum & Bailey прекратит работу этой весной. Об этом сегодня сообщает BBC. 

Стоит отметить, что американский цирк проработал 146 лет.

Согласно заявлению босса компании Feld Entertainment Кеннета Фельда, которая имеет права на цирк, после длительных раздумий и анализа ситуации, он совместно со своей семьей решили, что Ringling Bros and Barnum & Bailey даст заключительное шоу в мае. По его словам, это крайне трудное бизнес-решение.

Сообщается, что закрывается заведение из-за упавших продаж билетов, что, в свою очередь, вызвано отсутствием в цирке слонов. Бизнес стал убыточным по многим причинам. Отметим, что в мае минувшего года после многолетних судов с защитниками животных в цирке перестали выступать слоны, которых направили в заповедник.   

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Дана Балан
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