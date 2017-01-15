Лукашенко избавит Евросоюз от беженцев из Сирии и Украины

Минск, 15 января. В ближайшие несколько лет Белоруссия получит 7 миллионов евро от властей Евросоюза за то, что разместит на своей территории беженцев, прибывших с территории Украины, Сирии или пытающиеся переехать в ЕС из России по экономическим причинам. Реализацией проекта займется Международная организация по миграции ООН.

За такую относительно скромную сумму, утверждает немецкая Tageszeitung со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии, Минск обязуется обеспечить мигрантам «лучшие европейские и международные стандарты» помощи — так, например, в лагерях мигрантам должен быть предоставлен доступ к психологической помощи.

При этом будут существовать лагеря двух типов: открытые и закрытые, предусматривающие возможность содержания мигрантов под охраной до тех пор, «пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно». Система лагерей на территории Белоруссии будет использоваться для регулирования миграционного потока.

Параллельно белорусам может быть упрощен доступ в Шенгенскую зону — однако при этом Минск обязуется забирать всех беженцев, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через Белоруссию.