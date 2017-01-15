FAN-TV Лента новостей
Лукашенко избавит Евросоюз от беженцев из Сирии и Украины
Политика

Лукашенко избавит Евросоюз от беженцев из Сирии и Украины

Сегодня 16:20
108

Лукашенко избавит Евросоюз от беженцев из Сирии и Украины

Минск, 15 января. В ближайшие несколько лет Белоруссия получит 7 миллионов евро от властей Евросоюза за то, что разместит на своей территории беженцев, прибывших с территории Украины, Сирии или пытающиеся переехать в ЕС из России по экономическим причинам. Реализацией проекта займется Международная организация по миграции ООН.

За такую относительно скромную сумму, утверждает немецкая Tageszeitung со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии, Минск обязуется обеспечить мигрантам «лучшие европейские и международные стандарты» помощи — так, например, в лагерях мигрантам должен быть предоставлен доступ к психологической помощи.

При этом будут существовать лагеря двух типов: открытые и закрытые, предусматривающие возможность содержания мигрантов под охраной до тех пор, «пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно». Система лагерей на территории Белоруссии будет использоваться для регулирования миграционного потока.

Параллельно белорусам может быть упрощен доступ в Шенгенскую зону — однако при этом Минск обязуется забирать всех беженцев, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через Белоруссию.

комментарии
Валентин Меликов
#александр лукашенко
Новости партнеров
Эксклюзив

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

Сегодня 16:34
43

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

Сегодня 16:30
13

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
210

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

Сегодня 14:58
445

Мобильная помощь: в Алеппо заработал новый российский госпиталь

Сегодня 14:52
137
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

МГУ объявил о первом наборе «космических»​ магистров

16:36

Боевая пауза: почему затишье в Алеппо будет долгим

16:34

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

16:30

Глава Сербии назвал инцидент с белградским поездом судорогами уходящей администрации США

16:24

Лукашенко избавит Евросоюз от беженцев из Сирии и Украины

16:20

Патрушев: Россия знает о сотрудничестве некоторых стран с террористами

16:19

The show is over: один из старейших цирков планеты закроется в США

16:09

Ученые развеяли миф о безопасности сахарозаменителей

16:07

Автобус протаранил учебный троллейбус в Петербурге, есть пострадавшие

16:04

Жильцов высотки в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

15:59

Неизвестные хулиганы забросали яйцами здание российского торгпредства в Литве

15:58

Более 60 кандидатов, в том числе домохозяйка, борются за пост главы Нацполиции Украины

15:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
МГУ объявил о первом наборе «космических»​ магистров
Читать
Закрыть