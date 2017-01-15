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Жильцов высотки в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва
Происшествия

Жильцов высотки в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сегодня 15:59
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Жильцов высотки в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 15 января. Жителей многоэтажки в Красном Селе в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва. Причиной послужило повреждение газовой трубы в доме.

Как сообщил источник в экстренных службах города, трубу повредил один из жильцов высотки. Мужчина просверлил насквозь газопровод диаметром 32 миллиметра. В связи с повреждением трубы возникла угроза взрыва газа, всех жителей экстренно эвакуировали спасатели.

В 14.33 в квартире, где незадачливый жилец просверлил газопровод, завершили сварочные работы, устранив последствия аварии. Всем жителям тут же разрешили вернуться в квартиры, уточнил собеседник телеканала Life.

Он также уточнил, что газоснабжение в доме было восстановлено в полном объеме.

 

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Ярослава Замысловатова
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