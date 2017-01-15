Автобус протаранил учебный троллейбус в Петербурге, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 15 января. Восемь человек получили травмы при столкновении автобуса с учебным троллейбусом в воскресенье в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщают федеральные информагентства со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 12.50 по московскому времени у дома 120 по Ленинскому проспекту. Водитель автобуса маршрута №142 столкнулся с учебным троллейбусом. В аварии пострадали восемь пассажиров автобуса. Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место происшествия, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают помощь.