Ученые развеяли миф о безопасности сахарозаменителей

Вашингтон, 15 января. В мире не существует безопасных заменителей сахара. Об этом заявили эксперты Центра питания человека в Гранд-Форкс, которые провели масштабное исследование.

В ходе эксперимента пациенты употребляли в день по 50 граммов различных подсластителей. В результате американские специалисты зафиксировали в крови добровольцев повышенный уровень триглицеридов, а также ряд других нарушений.

Напомним, ранее стало известно о том, что сахар не является основной причиной появления кариеса.

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