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Ученые назвали смертельно опасную позу для сна у беременных
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Ученые назвали смертельно опасную позу для сна у беременных

Сегодня 15:50
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Ученые назвали смертельно опасную позу для сна у беременных

Веллингтон, 15 января. Ученые из Новой Зеландии выяснили, как ни в коем случае не надо спать беременным женщинам. Сон на спине на последних сроках беременности может привести к повреждению плода, считают медики.

Такое открытие сделали в университете Окленда по итогам эксперимента с беременных, находящихся на последних сроках. В течение получаса участницы лежали в разных позах. В итоге оказалось, что для положение беременной на спине может привести к рождению мертвого ребенка.

Причиной этого может стать уменьшение сердечных сокращений плода, а также резкое снижение количества кислорода, который поступает к нему через кровь. Именно такие жуткие последствия могут быть, если будущая мать будет спать на спине. На 7-9 месяцах беременности медики рекомендуют женщинам спать на левом боку.

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Ярослава Замысловатова
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