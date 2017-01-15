Ученые назвали смертельно опасную позу для сна у беременных

Веллингтон, 15 января. Ученые из Новой Зеландии выяснили, как ни в коем случае не надо спать беременным женщинам. Сон на спине на последних сроках беременности может привести к повреждению плода, считают медики.

Такое открытие сделали в университете Окленда по итогам эксперимента с беременных, находящихся на последних сроках. В течение получаса участницы лежали в разных позах. В итоге оказалось, что для положение беременной на спине может привести к рождению мертвого ребенка.

Причиной этого может стать уменьшение сердечных сокращений плода, а также резкое снижение количества кислорода, который поступает к нему через кровь. Именно такие жуткие последствия могут быть, если будущая мать будет спать на спине. На 7-9 месяцах беременности медики рекомендуют женщинам спать на левом боку.