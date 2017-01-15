Неизвестные хулиганы забросали яйцами здание российского торгпредства в Литве

15 Января 2017 15:58 60

Вильнюс, 15 января. Группа неизвестных людей накануне утром забросала яйцами здание торгового представительства России при посольстве Российской Федерации в Литве. Об этом сегодня сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов.

Сообщается, что инцидент случился в прошедшую субботу утром в 09.25 в Вильнюсе. Неизвестные люди забросали яйцами здание торгового представительства России в литовской стране при посольстве, которое расположено на улице Квечу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, полиция разыскивает хулиганов.

Напомним, прошлым летом украинские радикалы набросились на колонну верующих, которые шли Крестным ходом по Бориспольской окружной трассе и забросали их яйцами.