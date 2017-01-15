Глава Совбеза РФ обвинил США во всемирном кибершпионаже

Москва, 15 января. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев обвинил власти США в содействии кибератакам, которые наносят ущерб безопасности российских данных. По словам секретаря Совбеза, в последнее время российские информационные системы постоянно подвергаются кибератакам.

«Мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил, — заявил Патрушев. — Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных». Киберпреступники постоянно совершенствуют используемые ими методы, подчеркнул он в интервью «Российской Газете».

Патрушев напомнил, что большая часть серверов, обеспечивающих физическую составляющую мировой сети Интернет, находятся на территории Соединенных Штатов. По его словам, власти в Вашингтоне используют накопленную на этих серверах информацию «в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире».

Напомним, уже несколько недель продолжаются дискуссии о доказательствах якобы имевшего место вмешательства хакеров из России в процесс президентских выборов в США. Основным аргументом является доклад спецслужб, основная часть которого не разглашается ради соблюдения секретности.