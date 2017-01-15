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Украина

Более 60 кандидатов, в том числе домохозяйка, борются за пост главы Нацполиции Украины

15 Января 2017 15:58
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Более 60 кандидатов, в том числе домохозяйка, борются за пост главы Нацполиции Украины

Киев, 15 января. Национальная полиция Украины обнародовала список из 64 кандидатов на пост главы этой службы. Среди них — начальники региональных и местных управлений, адвокаты, юристы и даже домохозяйка.

В список вошли и.о. руководителя полиции Вадим Троян, начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко, начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Поборются за место под солнцем и рядовые патрульные полицейские и участковые, а также сотрудники прокуратуры, адвокаты, юристы и даже одна домохозяйка.

Отбор на должность будет проводиться в пять этапов специальной комиссией, созданной по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 

Владимир Багров

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