Более 60 кандидатов, в том числе домохозяйка, борются за пост главы Нацполиции Украины

15 Января 2017 15:58 56

Киев, 15 января. Национальная полиция Украины обнародовала список из 64 кандидатов на пост главы этой службы. Среди них — начальники региональных и местных управлений, адвокаты, юристы и даже домохозяйка.

В список вошли и.о. руководителя полиции Вадим Троян, начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко, начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Поборются за место под солнцем и рядовые патрульные полицейские и участковые, а также сотрудники прокуратуры, адвокаты, юристы и даже одна домохозяйка.

Отбор на должность будет проводиться в пять этапов специальной комиссией, созданной по инициативе министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.