Кувейт решил сократить добычу нефти «по-стахановски»

Эль-Кувейт, 15 января. Кувейт готов сократить добычу на дополнительные 17 тысяч баррелей в сутки. Об этом в воскресенье сообщил министр нефти страны Ассам аль-Марзук.

Как отметил политик, Эль-Кувейт хочет стать примеров для Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

«Мы снизим добычу на 146–148 тысяч баррелей в сутки», — подчеркнул Ассам аль-Марзук.

Как ранее сообщало агенство НСН, иракская сторона планирует до конца января 2017 года сократить добычу черного золота.

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