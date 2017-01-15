FAN-TV Лента новостей
Кувейт решил сократить добычу нефти «по-стахановски»
Экономика

Кувейт решил сократить добычу нефти «по-стахановски»

Сегодня 15:42
53

Кувейт решил сократить добычу нефти "по-стахановски"

Эль-Кувейт, 15 января. Кувейт готов сократить добычу на дополнительные 17 тысяч баррелей в сутки. Об этом в воскресенье сообщил министр нефти страны Ассам аль-Марзук.

Как отметил политик, Эль-Кувейт хочет стать примеров для Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

«Мы снизим добычу на 146–148 тысяч баррелей в сутки», — подчеркнул Ассам аль-Марзук.

Как ранее сообщало агенство НСН, иракская сторона планирует до конца января 2017 года сократить добычу черного золота.

Читайте по теме: Новак: Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефти

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
123

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

Сегодня 14:58
196

Мобильная помощь: в Алеппо заработал новый российский госпиталь

Сегодня 14:52
90

Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

Сегодня 13:09
868

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
801
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Кувейт решил сократить добычу нефти «по-стахановски»

15:42

Тамбовский подросток рассказал, почему зарубил топором свою спящую семью

15:35

Стало известно, на сколько повысится средняя пенсия в России

15:35

Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула

15:30

Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ

15:26

Экс-министр Британии боится, что Россия собирает компромат на Джонсона

15:24

Московская полиция задержала устроившего стрельбу из АК-47 водителя

15:23

Посольство РФ в Лондоне назвало ерундой слухи о встречи Трампа с Путиным в Рейкьявике

15:23

Верховный главарь ИГИЛ попал в ловушку под Мосулом и спит в жилете шахида

15:20

Стали известны новые подробности гибели солиста Мариинского театра

15:15

Донбасс: ВСУ попытались захватить в плен военных ДНР

15:09

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

15:05
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Тамбовский подросток рассказал, почему зарубил топором свою спящую семью
Читать
Закрыть