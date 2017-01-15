Стало известно, на сколько повысится средняя пенсия в России

15 Января 2017 15:35 34

Москва, 15 января. Средний размер страховой пенсии после того, как она повысится на 5,8 %, составит 13,7 тыс. рублей. В настоящее время средняя страховая пенсия в России составляет 13,2 тыс. рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Напомним, ранее глава министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин сообщил, что в 2017 году страховые пенсии по старости будут повышаться дважды. Первый раз в феврале на 5,4 %, а далее в апреле — еще на 0,4%. Всего же повышение составит 5,8 %.

Сообщается, что с 1 февраля повысятся также и социальные пособия — на 5,4 %.

Напомним, 13 февраля российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей.