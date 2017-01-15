Тамбовский подросток рассказал, почему зарубил топором свою спящую семью

Тамбов, 15 января. Подросток, зарубивший топором свою семью в Тамбове, рассказал следователям, что толкнуло его на убийство собственных отца, сестры и бабушки. По словам 17-летнего юноши, они слишком часто ссорились по мелочам. Кроме того, его утомили их нравоучения.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, сейчас юноша дает признательные показания. «В семье были постоянные бытовые ссоры, именно поэтому у мальчика складывались личные неприязненные отношения с родными. 14 января на фоне конфликтов он зарубил топором спящих членов семьи», — уточнили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, а отец умер в больнице.

Кроме того, в СК РФ сообщили, что характер мальчика сильно изменился после того, как три года назад умерла от рака его мать. Знакомые подростка утверждают, что он замкнулся в себе, стал нелюдимым.

Источник телеканала Life утверждает, что он якобы страдал от игровой зависимости. Близкие семьи говорят, что мальчик периодически играл играл в онлайн-казино. Возможно, ему не хватало денег на эти развлечения, что также могло послужить причиной ссоры с родными. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».