FAN-TV Лента новостей
Тамбовский подросток рассказал, почему зарубил топором свою спящую семью
Происшествия

Тамбовский подросток рассказал, почему зарубил топором свою спящую семью

Сегодня 15:35
56

Тамбовский подросток рассказал, почему зарубил топором свою спящую семью

Тамбов, 15 января. Подросток, зарубивший топором свою семью в Тамбове, рассказал следователям, что толкнуло его на убийство собственных отца, сестры и бабушки. По словам 17-летнего юноши, они слишком часто ссорились по мелочам. Кроме того, его утомили их нравоучения. 

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, сейчас юноша дает признательные показания. «В семье были постоянные бытовые ссоры, именно поэтому у мальчика складывались личные неприязненные отношения с родными. 14 января на фоне конфликтов он зарубил топором спящих членов семьи», — уточнили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, а отец умер в больнице.

Кроме того, в СК РФ сообщили, что характер мальчика сильно изменился после того, как три года назад умерла от рака его мать. Знакомые подростка утверждают, что он замкнулся в себе, стал нелюдимым.

Источник телеканала Life утверждает, что он якобы страдал от игровой зависимости. Близкие семьи говорят, что мальчик периодически играл играл в онлайн-казино. Возможно, ему не хватало денег на эти развлечения, что также могло послужить причиной ссоры с родными. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
96

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

Сегодня 14:58
148

Мобильная помощь: в Алеппо заработал новый российский госпиталь

Сегодня 14:52
83

Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

Сегодня 13:09
800

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
765
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула

15:30

Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ

15:26

Экс-министр Британии боится, что Россия собирает компромат на Джонсона

15:24

Московская полиция задержала устроившего стрельбу из АК-47 водителя

15:23

Посольство РФ в Лондоне назвало ерундой слухи о встречи Трампа с Путиным в Рейкьявике

15:23

Верховный главарь ИГИЛ попал в ловушку под Мосулом и спит в жилете шахида

15:20

Стали известны новые подробности гибели солиста Мариинского театра

15:15

Донбасс: ВСУ попытались захватить в плен военных ДНР

15:09

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

15:05

Солист Мариинки незадолго до смерти отказался от госпитализации

15:01

Уличная ссора петербуржцев закончилась поножовщиной и убийством

15:00

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

14:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула
Читать
Закрыть