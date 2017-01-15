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Московская полиция задержала устроившего стрельбу из АК-47 водителя
Происшествия

Московская полиция задержала устроившего стрельбу из АК-47 водителя

Сегодня 15:23
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Московская полиция задержала устроившего стрельбу из АК-47 водителя

Москва, 15 января. Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали 19-летнего водителя легкового авто, который стрелял из внешне напоминающего автомата Калашникова (АК-47) на западе Москвы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в прошедшую пятницу в 22.19 поступило сообщение о звуках, которые напоминают стрельбу в районе дома по Ленинградскому шоссе в столице. Экстренно прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный, который находился за рулем кроссовера KIA Sportage, открыл стрельбу из оружия, схожего с автоматом Калашникова, затем молодой человек скрылся.

По горячим следам злоумышленника удалось найти, в настоящий момент водителя иномарки задержали. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В содеянном молодой человек признался, сообщает РИА Новости

В настоящее время в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Дана Балан
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