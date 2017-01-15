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Стали известны новые подробности гибели солиста Мариинского театра
Общество

Стали известны новые подробности гибели солиста Мариинского театра

Сегодня 15:15
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Стали известны новые подробности гибели солиста Мариинского театра

Санкт-Петербург, 15 января. Умирающего солиста Мариинского театра Эдуарда Цангу обнаружила в общежитии его бывшая жена. Мужчина не отвечал на звонки, поэтому она решила проверить, как он себя чувствует. Приехав в общежитие, женщина тут же вызвала артисту скорую, но было уже поздно.

Как стало известно ФАН, 13 января около 19.50 Цанга обратился в медпункт Мариинского театр с жалобой на боли в груди и одышку. В медпункте поняли, что дело серьезное и вызвали скорую. Через 10 минут его отвезли в Мариинскую больницу, где после осмотра было принято решение о необходимости госпитализации для установки точного диагноза. Однако он написал отказ.

Домой артиста забрал его брат, отвез в общежитие театра. С вечера 13 января никто не мог дозвониться не него, уточнил источник ФАН. Именно поэтому в общежитие на улице Декабристов поехала его бывшая жена, где обнаружила мужчину при смерти. Она тут же вызвала скорую, но прибывшие медики не смогли спасти жизнь солиста Мариинки.

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Алексей Громов
#эдуард цанга
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