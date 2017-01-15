Верховный главарь ИГИЛ попал в ловушку под Мосулом и спит в жилете шахида

Мосул, 15 января. Согласно разведывательным данным, полученным от бойцов иракских Сил народной мобилизации, самопровозглашенный «халиф» «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в настоящее время где-то на территории иракской провинции Ниневия. После того, как силы международной коалиции в Ираке отрезали Мосул от сирийской Ракки и других городов, захваченных ИГИЛ, аль-Багдади оказался в ловушке.

«По первичным данным, полученным от разведывательных служб, ясно, что Абу Бакр аль-Багдади остается в Ниневии, поскольку силы безопасности сумели установить контроль над восточной частью Мосула, а западная сторона города полностью изолирована от территории Сирии», — заявил в беседе с Iraqi News представитель Сил народной мобилизации.

В ходе пресс-конференции в Эрбиле представитель группировки США в Нью-Йорке полковник Джон Дорриан заявил:

«Исходя из того, что известно нам из разведывательных и открытых источников — данную информацию мы пока подтвердить не можем — он спит в жилете шахида. Посмотрим, правда ли это. Аль-Багдади прячется, потому что знает, что будет убит при обнаружении».

Напомним, в настоящее время большая часть Мосула уже освобождена от боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда) силами международной коалиции.