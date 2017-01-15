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Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула
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Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула

Сегодня 15:30
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Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула

Эль-Кувейт, 15 января. Полиция и спецназ Ирака, принимающие участие в операции против террористов «Исламского государства» в Мосуле, освободили уже почти весь город. Об этом сообщает телеканал «Ас-Сумария». 

Представитель объединенного командования ВС Ирака полковник Яхья Расул сообщил, что к настоящему моменту иракские войска освободили до 85-90% территории на левом берегу реки Тигр, протекающей в Мосуле. 

«Продолжается операция по зачистке и патрулированию районов на востоке Мосула, освобожденных от террористической группировки «Исламское государство», — добавил военачальник. 

Расул отчитался, что под контролем полиции и спецназа находятся три из пяти мостов, соединяющий правый и левый берега Тигра. Последние террористы держат оборону в северных кварталах восточного Мосула. 

Напомним, что «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабск. ДАИШ) — террористическая организация, запрещенная в РФ. 

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Владимир Багров
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