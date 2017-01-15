Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ

Рига (Латвия), 15 января. Российский спортсмен Роман Репилов одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходил в Сигулде.

Второе место досталось россиянину Семену Павличенко. Третью позицию занял австрийский саночник Вольфганг Киндл.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская спортсменка Татьяна Иванова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде.

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