FAN-TV Лента новостей
Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ
Спорт

Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ

Сегодня 15:26
44

Саночник Репилов выиграл спринт на этапе КМ в Сигулде

Рига (Латвия), 15 января. Российский спортсмен Роман Репилов одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходил в Сигулде.

Второе место досталось россиянину Семену Павличенко. Третью позицию занял австрийский саночник Вольфганг Киндл.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская спортсменка Татьяна Иванова стала бронзовым призером этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде.

Читайте по теме: Биатлонист Шипулин в гонке преследования на КМ упустил бронзу прямо у финиша

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

Сегодня 15:05
96

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

Сегодня 14:58
148

Мобильная помощь: в Алеппо заработал новый российский госпиталь

Сегодня 14:52
83

Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

Сегодня 13:09
800

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
765
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула

15:30

Российские саночники выиграли золото и серебро в спринте на этапе КМ

15:26

Экс-министр Британии боится, что Россия собирает компромат на Джонсона

15:24

Московская полиция задержала устроившего стрельбу из АК-47 водителя

15:23

Посольство РФ в Лондоне назвало ерундой слухи о встречи Трампа с Путиным в Рейкьявике

15:23

Верховный главарь ИГИЛ попал в ловушку под Мосулом и спит в жилете шахида

15:20

Стали известны новые подробности гибели солиста Мариинского театра

15:15

Донбасс: ВСУ попытались захватить в плен военных ДНР

15:09

«Ответственность за убийство»: нужны ли в Донбассе ОБСЕ и ООН

15:05

Солист Мариинки незадолго до смерти отказался от госпитализации

15:01

Уличная ссора петербуржцев закончилась поножовщиной и убийством

15:00

Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

14:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ирак: армия освободила от террористов ИГИЛ 90% территории Мосула
Читать
Закрыть