Солист Мариинки незадолго до смерти отказался от госпитализации

Санкт-Петербург, 15 января. Солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга незадолго до смерти отказался от госпитализации. Сейчас обстоятельства гибели баса-баритона Мариинки выясняют петербургские следователи.

Как стало известно ФАН, 13 января артист в связи с плохим самочувствием обращался в в больницу, однако от госпитализации отказался. На следующий день его состояние резко ухудшилось. Солисту вызвали скорую, но он скончался при проведении реанимационных мероприятий, уточнили в ГСУ СК РФ.

Ранее худрук и гендиректор театра Валерий Гергиев заявил, что 38-летнего артиста госпитализировали прямо с репетиции. Тело Цанги нашли в общежитии театра на улице Декабристов.