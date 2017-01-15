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Солист Мариинки незадолго до смерти отказался от госпитализации
Общество

Солист Мариинки незадолго до смерти отказался от госпитализации

Сегодня 15:01
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Солист Мариинки незадолго до смерти отказался от госпитализации

Санкт-Петербург, 15 января. Солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга незадолго до смерти отказался от госпитализации. Сейчас обстоятельства гибели баса-баритона Мариинки выясняют петербургские следователи.

Как стало известно ФАН, 13 января артист в связи с плохим самочувствием обращался в в больницу, однако от госпитализации отказался. На следующий день его состояние резко ухудшилось. Солисту вызвали скорую, но он скончался  при проведении  реанимационных мероприятий, уточнили в ГСУ СК РФ. 

Ранее худрук и гендиректор театра Валерий Гергиев заявил, что 38-летнего артиста госпитализировали прямо с репетиции. Тело Цанги нашли в общежитии театра на улице Декабристов. 

 

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Ярослава Замысловатова
#эдуард цанга
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Мобильная помощь: в Алеппо заработал новый российский госпиталь
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