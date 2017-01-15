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Политика

Посольство РФ в Лондоне назвало ерундой слухи о встречи Трампа с Путиным в Рейкьявике

15 Января 2017 15:23
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Посольство РФ в Лондоне

Лондон, 15 января. Посольство РФ в Великобритании назвало «ерундой» и «попыткой подорвать президентство нового главы США Дональда Трампа» публикацию в издании Sunday Times о планах избранного президента США встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике и начать работу по подготовке договоренности с РФ об ограничении ядерных вооружений.

«Это ерунда, попытка британцев подорвать президентство Дональда Трампа, чем они, видимо, будут заниматься до последнего», — заявили журналистам в дипмиссии.

По данным Sunday Times, новый президент США и его переходная команда якобы сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике станет первой зарубежной поездкой Трампа.

Ранее Газета.Ru сообщила, что в команде Трампа эти сообщения назвали «стопроцентной ложью».

Таисия Григорьева

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