Посольство РФ в Лондоне назвало ерундой слухи о встречи Трампа с Путиным в Рейкьявике

15 Января 2017 15:23 56

Лондон, 15 января. Посольство РФ в Великобритании назвало «ерундой» и «попыткой подорвать президентство нового главы США Дональда Трампа» публикацию в издании Sunday Times о планах избранного президента США встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике и начать работу по подготовке договоренности с РФ об ограничении ядерных вооружений.

«Это ерунда, попытка британцев подорвать президентство Дональда Трампа, чем они, видимо, будут заниматься до последнего», — заявили журналистам в дипмиссии.

По данным Sunday Times, новый президент США и его переходная команда якобы сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике станет первой зарубежной поездкой Трампа.

Ранее Газета.Ru сообщила, что в команде Трампа эти сообщения назвали «стопроцентной ложью».